السر وراء غضب رونالدو من مدرب يوفنتوس 

ماجد محمد(صدى):

تحدث المدرب الإيطالي ماورويسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي، عن سر غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة ميلان التي أُقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

وأضاف ساري:” في مباراة يوفنتوس وميلان، كريستيانو رونالدو قدم جهدًا رائعًا ولكنني شعرت أنه ليس في يومه ولهذا قمت باستبداله، أنا أتفهم سر غضبه كونه يريد الاستمرار لمصلحة الفريق ولكنني قمت بما هو مناسب”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو عبر عن غضبه من مدرب يوفنتوس، بعدما تم استبداله في لقاء ميلان، حيث خرج من أرضية الملعب إلى غرفة خلع الملابس مباشرة ولم يجلس على دكة الاحتياط.