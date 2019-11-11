رياض محرز يستعين بهاتف مشجع للتشكيك في صحة هدف محمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

طلب اللاعب الجزائري رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من أحد المشجعين في المدرجات، هاتفه لعرض فيديو هدف محمد صلاح نجم ليفربول على زملائه والتشكيك في صحته.

ووثقت الكاميرات محرز، وهو يشكك في الهدف الثاني الذي سجله صلاح في مباراة مانشستر سيتي وليفربول، حيث انتهت بفوز الأخير 3-1 الأحد في قمة الدوري الإنجليزي، بشأن وجود مخالفة التسلل ضد النجم المصري ولكن تقنية الفار أثبتت فيما بعد صحة الهدف.

وعرض محرز الذي لم يشارك في المباراة وجلس على مقاعد البدلاء، الهدف من زاوية أخرى لمساعد مدرب السيتي مايكل أرتيتا، بعدما أعطي أحد مشجعي السيتي هاتفه من المدرجات خلف مقاعد البدلاء.