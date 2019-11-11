لأول مرة بجدة.. حاويات ذكية تعمل بالطاقة الشمسية

نايف السالم(صدى):

أعلنت جمعية البر بجدة عن نيتها إطلاق مشروع الحاويات الذكية لجمع فائض الملابس المستعملة وذلك لتطوير خدماتها ويخدم المستفيدين من الخدمة والبالغ عددهم 25 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود.

وأوضح عضو مجلس الإدارة بجمعية البر بجدة المهندس عبدالمعين حسن الشيخ أهمية إطلاق هذه الحاويات حيث بيّن أنها تعمل وفق تقنيات ذكية يصاحب شكلها العصري فهي صديقة للبيئة ، و تعمل بالطاقة الشمسية وتحمل إضاءتين حمراء و خضراء ، يرمز اللون الأول إلى أنها ممتلئة في حين يرمز اللون الأخير إلى أنها فارغة ، كما أنه يمكن للمتبرع انشاء طلب من التطبيق الخاص بالمشروع ، ليأتي المندوب لاستلام الطلب في الوقت المناسب للمتبرع وهناك عدة طرق أخرى مثل الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي وكذلك عبر الرقم الموحد 920005757 .

ويقوم على المشروع فريق متكامل ومدرب لجمــع الملابــس وفرزهــا بطريقة آمنة، فما يصلح منها يتم توزيعه على الأسر المحتاجة، وما هو غير مطابق للمواصفات التي وضعتها ” بر جده ” يتم بيعها ويصرف ريعها على أنشطة ومشاريع الجمعية.

هذا وتحرص جمعية البر بجدة على مدى سنوات، على تطوير خدماتها المقدمة لمستفيديها من الأيتام والأسر الفقيرة وذلك عبر توقيع الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة، كي تكون رائدة وأنموذجاً يحتذى به في العمل الخيري.