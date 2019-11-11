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«ميسي» يستعد لـ مواجهة البرازيل بـ المملكة

«ميسي» يستعد لـ مواجهة البرازيل بـ المملكة
طلال الغامدي(صدى):

يستعد ليونيل ميسي، قائد برشلونة للانضمام إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني، الذي يستعد لمواجهة البرازيل في المملكة العربية السعودية.

وغادر ” ميسي ” المطار في طريقه إلى بالما دي مايوركا وسيصل إلى فندق “ ميليا بالما باي “ في بالاو دي كونغرس، ومن المتوقع أيضًا وصول سيرجيو أغويرو ونيكولاس أوتاميندي من مانشستر سيتي.

ويستمر الفريق في تدريباته بـ ” مايوركا ” حتى يوم الخميس، قبل الانتقال لخوض مباراتين وديتين ضد البرازيل وأوروغواي.

وستغادر بعثة الأرجنتين المدينة الإسبانية صباح الخميس، إلى المملكة لمواجهة البرازيل يوم الجمعة المقبل، في استاد جامعة الملك سعود ” محيط الرعب “ في الرياض.


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