«ميسي» يستعد لـ مواجهة البرازيل بـ المملكة

طلال الغامدي(صدى):

يستعد ليونيل ميسي، قائد برشلونة للانضمام إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني، الذي يستعد لمواجهة البرازيل في المملكة العربية السعودية.

وغادر ” ميسي ” المطار في طريقه إلى بالما دي مايوركا وسيصل إلى فندق “ ميليا بالما باي “ في بالاو دي كونغرس، ومن المتوقع أيضًا وصول سيرجيو أغويرو ونيكولاس أوتاميندي من مانشستر سيتي.

ويستمر الفريق في تدريباته بـ ” مايوركا ” حتى يوم الخميس، قبل الانتقال لخوض مباراتين وديتين ضد البرازيل وأوروغواي.

وستغادر بعثة الأرجنتين المدينة الإسبانية صباح الخميس، إلى المملكة لمواجهة البرازيل يوم الجمعة المقبل، في استاد جامعة الملك سعود ” محيط الرعب “ في الرياض.