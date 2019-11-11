خلل مزعج في واتساب يستنزف البطارية

وكالات(صدى):

يواجه تطبيق الدردشة الشهير ” واتساب ” ، شكاوى كثيرة من المستخدمين من حيث استنزاف طاقة البطارية، بعد التحديث الأخير.

فالذين يستخدمون أجهزة OnePlus هم أكثر عرضة للإصابة بهذا الخلل المزعج، ويتضح ذلك من خلال المراجعات على المنتديات وفي متجر غوغل بلاي _ بحسب موقع express.co.uk _ .

وقال أحد مستخدمي التطبيق: قبل أسبوع، لاحظت أن البطارية على OnePlus 6 بدأت تستنزف بشكل أسرع من المعتاد، تزامن ذلك مع تحديث واتساب الجديد الذي قمت بتثبيته على هاتفي.

وفي إحدى مراجعات واتساب المملوك حاليًا لـ فيسبوك، يشكو آخر أنه منذ آخر تحديث، يستهلك الواتساب البطارية وهو في خلفية الشاشة، 25 % في ساعتين.

ولا توجد حاليًا أية معلومات حول سبب المشكلات أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بها، لكنها ظهرت بعد التحديث الأخير الذي يتيح إضافة بصمة الإصبع إلى قفل الواتساب.

ولتفعيل التحديث، انقر فوق الإعدادات> الحساب> الخصوصية> قفل بصمات الأصابع، انقر فوق “فتح” باستخدام بصمة الأصابع، وأكد بصمة إصبعك ، وللتأكد من مدى استهلاك البطارية، انتقل إلى الإعدادات> البطارية> استخدام البطارية> ثم استخدام الجهاز بالكامل.