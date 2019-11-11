تطورات جديدة بشأن مستقبل نيمار من التفاوض مع برشلونة

نواف السالم(صدى):

روى والد ووكيل أعمال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، تطورات جديدة بشأن مستقبل نجله من التفاوض مع برشلونة، قائلا:” أنا متواجد في البرازيل، ولن أتحرك من هنا”.

ولفت والد ووكيل أعمال النجم البرازيلي إلي أن نجله مستمر مع باريس سان جيرمان، موضحا أنه غير مستعد للذهاب إلى برشلونة.

وكان نيمار تعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب البرازيل بنظيره النيجيري.

يذكر أن برشلونة حاول استعادة نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة لم تكلل بالنجاح.