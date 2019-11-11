حساب المواطن يصدر توجيه للمشتكين من عدم إيداع مبلغ الدعم بحساباتهم

عادل الحربي(صدى):

طالب برنامج حساب المواطن ، المستفيدين الذين شكوا من عدم إيداع مبلغ الدعم في حساباتهم للشهر الجاري، رغم أن حالة الدفعة “مدفوع” ، بمراجعة البنك للتأكد أنه لم يتم الإيداع .

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، ويمكن مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع.

وتابع موجهًا قوله إلى الشاكين: يلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.

وأودع برنامج حساب المواطن، أمس مبالغ الدعم في حسابات مستفيدي الدفعة الـ24، فيما تتواصل عملية التسجيل في الدفعات التالية ، وبحسب الجدولة الزمنية يتم إيداع دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد أو تأجيله ليوم واحد إذا تصادف موعد الإيداع مع إجازة رسمية.