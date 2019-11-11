بالفيديو.. تفاصيل مثيرة عن سبب انهيار «مبنى الدمام» يكشفها أحد المواطنين

عادل الحربي(صدى):

كشف أحد شهود العيان ونجل مالك المبنى السكني المنهار بالدمام، عن تفاصيل ماحدث فجر أمس بمنطقة حي الفاخرية، قائلا:” الانفجار كان بسبب تسريب غاز توزع على كامل المبنى والمناطق المحيطة وحدث بعد ذلك “شرار” ما أدى إلى تفجير المبنى.

وأوضح الشاهد خلال حواره مع قناة الإخبارية: “الجهات المعنية والمختصة تعاونوا معنا وجاءوا في وقت قياسي، والحالات المصابة مستقرة الآن في المستشفى”.

وعن السيدة التي تم قذفها لمسافةٍ بعيدة بسبب الانفجار، أبان الشاهد أن ذلك حدث بالفعل بسبب قرب وحدة الغاز منها في الطابق الأول، ما أسفر عنه انهيار جدران طابقها بالكامل وقذفها بعيداً بصحبة رضيعها.