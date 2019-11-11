بعد الأداء المتألق.. ميسي خطر يهدد برشلونة

نواف السالم(صدى):

علقت صحيفة ماركا الإسبانية على الأجاء المتألق الذي قدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مبارياته الأخيرة مع نادي برشلونة، مؤكدًا أنه خطر يُهدد برشلونة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته يوم الاثنين: «ميسي يفرض قانونه، هو الذي ينقذ البارسا دائمًا، ولكن هذا له وجه آخر خطير، لأنه من الواضح أن ميسي لا يمكن أن يبرز دائمًا، هناك مباريات سوف تكون مساهمته فيها قليلة، لأنه بشر، مثل مباراة ليفانتي، وراء ميسي هناك فراغ كبير في الفريق».

وأوضحت أن هدف الإدارة الرياضية هو التجديد التدريجي للفريق وللتشكيلة الأساسية؛ إذا أنفق البارسا 200 مليون يورو لتحقيق ذلك من خلال توقيعين رئيسيين «فرانكي دي يونغ وأنطوان غريزمان»، لافتة إلى أن الهولندي لا يمكن أن يحدث فرقًا في الفريق، والفرنسي لا يزال في مرحلة التكيف.

وأضافت أن برشلونة يلعب بأسلوب ميسي وليس أسلوبه، قائلة «بعد القيام بالتوقيعات الجديد، انتظرت الإدارة الرياضية في البارسا من فالفيردي أن يجد التشكيلة المثالية المناسبة، ولكن حتى الآن لا يمكن قراءة تشكيلة ثابتة للمدرب، بسبب التغييرات الكثيرة التي يقوم بها من مباراة إلى أخرى. صحيح البارسا يفوز، ولكنه لم يفرض أسلوبه حتى الآن»

واستكملت «البارسا حل المباريات لأن ميسي موجود، في مباريات أخرى اضطر إلى خدمات تير شتيغين حارس المرمى المخضرم، في التصدي لكرات الخصم، كما حصل ضد إنتر ميلان وبروسيا دورتموند، ولو لم يتدخل الحارس الألماني في دوري الأبطال، لكان وضع البارسا في التأهل للدور المقبل في خطر، لذلك فالاعتماد فقط على ميسي هو خطر يهدد البارسا».

وتمكن ميسي خلال مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، من تسجيل 3 أهداف «هاتريك» ليقود فريقه لفوز مهم، إذ انتهت المباراة القائمة ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني الممتاز بتحقيق برشلونة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز، تصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة، متساويًا مع ريال مدريد، ولكن فارق النقاط ينصب في مصلحة الفريق الكتالوني.