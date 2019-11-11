بالصور.. ورشة عمل تعريفية بـ«تقنية البناء» في جامعة الملك سعود

محمد السعران(صدى):

نظمت مبادرة تحفيز تقنية البناء أمس الأحد ورشة عمل للتعريف بتقنية البناء ونشر المعرفة في المجتمع، ومزايا هذه التقنيات، وذلك في مقر كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود بالرياض.

وجاءت الورشة ضمن مساعي المبادرة التشاركية لرفع الوعي بتقنيات البناء لدى جيل المستقبل من المهندسين والمعماريين، وتنمية قدراتهم المعرفية بتقنيات البناء بما يتيح لهم نقل ونشر التقنية، والتعريف بها مما يساهم في تأهيلهم لحياتهم المهنية.

وتضمنت الورشة عدة محاور، هي: التعريف بأنواع التقنيات، ومزايا كل تقنية من التقنيات المعتمدة، والحلول التي تقدمها تقنيات البناء في مشاريع الإسكان، وعرض مشاريع نفِّذت بتقنيات البناء.