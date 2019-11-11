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محاذير يجب الابتعاد عنها أثناء ممارسة الرياضة بـ « الجيم»

محاذير يجب الابتعاد عنها أثناء ممارسة الرياضة بـ « الجيم»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتوجه العديد من ” الشباب ” للوصول إلى حلمهم بالحصول على جسد قوي، إلا أن ” الجيم ” أصبح في الأونة الأخيرة المعلن لحالات الوفاة المفاجئة، لذا سنستعرض بهذا التقرير المحاذير التي يجب الابتعاد عنها خلال ممارسة الرياضة بالجيم.

– ممارسة التمارين القوية مثل ” تمارين المقاومة ” بأوزان على معدة فارغة؛ وهو ما قد يؤدي إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.

– عدم تناول الطعام بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لمدة طويلة والنوم عقب التمرين، وهو ما قد يُحدث هبوطًا حادًا في الدورة الدموية.

– إهمال الإصابات ومواصلة التمرين مع وجود إصابة بالغة دون معالجتها.

– التدخين والمشروبات الكحولية.

– الهرمونات تؤدي إلى الإصابة بالكانسر وتؤدي إلى الوفاة.

– زيادة جرعات المكملات الغذائية تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

– تناول حوارق الدهون التي تحتوي على الكافيين بنسب عالية قد يؤدي إلى أضرار صحية، مثل الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.


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