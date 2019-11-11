«التجارة» توضح السبب وراء استدعاء 17.6 ألف سيارة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء “17.632” مركبة من طرازات فورد ولينكون وميركوري، موديلات 2005 إلى 2014؛ بسبب وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية، قد يعرِّض الراكب لإصابات خطيرة.

ولفتت “التجارة” في بيان اليوم الإثنين، إلي أن الاستدعاء شمل سيارات فورد من نوع (Mustang ، Edge ، Fusion)، ولينكون من نوع (MKX، MKZ)، وميركوري من نوع (Milan).

وأوضحت أن الخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي لخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب في حالة وقوع حادِث، تتسبب في وقوع إصابات، داعيةً أصحاب السيارات المعنية للتواصل مع وكلاء السيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.