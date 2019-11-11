فيديو مروع لحظة إضرام النيران في رجل عارض أصحاب السترات السوداء

بكين(صدى):

وثق فيديو مروع لحظة إضرام أحد المتظاهرين من أصحاب السترات السوداء لرجل صيني خالفه في الرأي أثناء الإحتجاجات العارمة بمنطقة “ما أون شان ” الصينية والتي ازدادات منذ فجر اليوم الإثنين .

وأظهر المقطع رجل يوجه كلمه للمتظاهرين ويقول : كلنا صينيون ، ليباغته آخر برش مادة سريعة الإشتعال لتلتهمه ألسنة النيران وسط صراخات وفرار المحيطين .

وتشهد الصين إحتجات عارمة يقودها أصحاب السترات السوداء على غرار السترات الصفراء التي عمت شوارع فرنسا سابقاً ، أثناء المظاهرات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وكانت الصين قد شهدت حادث دموي صادم ، عندما فاجأ معارض نائب موالي للرئيس الصيني بباقة من الورود وطلب منه التصوير بجانبه ليباغته بسكين يطعنه في صدره .