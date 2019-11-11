فيديو مروع لحظة إضرام النيران في رجل عارض أصحاب السترات السوداء
وثق فيديو مروع لحظة إضرام أحد المتظاهرين من أصحاب السترات السوداء لرجل صيني خالفه في الرأي أثناء الإحتجاجات العارمة بمنطقة “ما أون شان ” الصينية والتي ازدادات منذ فجر اليوم الإثنين .
وأظهر المقطع رجل يوجه كلمه للمتظاهرين ويقول : كلنا صينيون ، ليباغته آخر برش مادة سريعة الإشتعال لتلتهمه ألسنة النيران وسط صراخات وفرار المحيطين .
وتشهد الصين إحتجات عارمة يقودها أصحاب السترات السوداء على غرار السترات الصفراء التي عمت شوارع فرنسا سابقاً ، أثناء المظاهرات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .
وكانت الصين قد شهدت حادث دموي صادم ، عندما فاجأ معارض نائب موالي للرئيس الصيني بباقة من الورود وطلب منه التصوير بجانبه ليباغته بسكين يطعنه في صدره .
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