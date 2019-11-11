بالفيديو.. جندي يتحدث عن اللحظات العصيبة لتفجير المسجد النبوي 

عادل الحربي(صدى):

تحدث الجندي عبدالله الحازمي، أحد رجال الأمن الذين تصدوا لهجوم نفذه تنظيم “داعِش” على المسجد ‏النبوى في يوليو 2016، عن اللحظات العصيبة لتفجير المسجد النبوي من موقع الحادث.

وقال الحازمي إن التفجير وقع عند أذان المغرب في أحد أيام شهر رمضان، موضحا أنه هرع تجاه مصدر الصوت فور سماعه دوي التفجير لمساعدة زملائه، لكنه لم يتمالك حزنه ولم يتمكن من نجدتهم حيث كانوا قد استشهدوا.

وأعرب شقيق عبدالله عن سعادته بكون أخيه أحد الجنود البواسل ‏الذين تصدوا للدواعش، موضحا أن ما قدمه هو أقل شيء ‏يمكن تقديمة لتراب الوطن.

ويذكر أن المسجد النبوي تعرض لهجوم انتحاري في الرابع من يوليو 2016 من ‏عناصر “داعِش”، أدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن ‏وجرح خمسة آخرين.