إغلاق قضية عبدالرازق حمدالله وموظفة المطار بتنازل الطرفين

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أنه تم إغلاق قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر ، مع إحدى موظفات التفتيش في مطار الملك خالد الدولي ، عقب تنازل الطرفين عن حقهما .

يذكر أن حمدالله عند مغادرته فجر الخميس الرياض إلى نيويورك الأمريكية تبادل الاتهامات مع إحدى موظفات التفتيش في مطار الملك خالد الدولي وذلك بعد مرور زوجته الحامل تحت جهاز التفتيش الآلي، وتحولت القضية للشرطة وصولاً إلى النيابة العامة.

وكشفت المصادر أن حمدالله أبلغ محامي ناديه، صباح اليوم الاثنين، بتنازله عن قضيته، فجر الخميس الماضي، مع موظفة التفتيش بمطار الملك خالد الدولي.

ومن جانبه حضر المحامي إلى النيابة العامة وصدق التنازل بإلإضافة إلى تنازل الموظفة ”الرقيب العسكري“ عن حقها، وبذلك تغلق القضية تمامًا بتنازل الطرفين.

وكان حمدالله غادر مؤخرًا إلى أمريكا في إجازة قصيرة، وحرصت جماهير نادي النصر على مشاركة حمد الله لحظات استمتاعه بإجازته، حيث كتب أحد الجماهير أن مهاجم العالمي يستمتع في أمريكا، والصياح في الرياض.