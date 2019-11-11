بالصور.. أمير الرياض يسلّم جائزة «أفضل اتحادات مُلّاك» في المنطقة

سعيد العجل(صدى):

سلَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم جائزة أفضل اتحاد مُلّاك لعام 2019، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، والتي حصل عليها أفضل ستة اتحادات ملاك بشقيها السكني والتجاري بمنطقة الرياض، بعد أن حققوا معايير الجائزة التي أطلقها برنامج “مُلّاك” التابع لوزارة الإسكان .

وأكد الأمير فيصل بن بندر في كلمة ألقاها خلال حفل تسليم الجوائز على دعم القيادة الرشيدة لبرامج الإسكان والاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – منوهاً سموه بالثقافة العالية للحاصلين على الجائزة وتخصصهم في مجالاتهم ، متمنياً أن يكونوا أدوات خير وبداية طريق لبناء وطن ينطلق من منطقة الرياض .

وقدم سموه شكره وتقديره لمعالي وزير الإسكان والزملاء على دورهم الحقيقي والإنجازات المستمرة لهم ، مشيراً إلى الاتحادات التي تستظل بتعليمات من الوزارة لتنشط دائماً في عمل احترافي ، داعياً الله للجميع التوفيق والسداد.

من جهته، أعرب معالي وزير الإسكان عن شكره للقيادة الكريمة على الدعم الغير محدود لقطاع الإسكان بما يحقق رفاهية المواطن، كما قدم شكره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على دعمهم المستمر لكل جهود الوزارة بالمنطقة، مؤكداً أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة تنظيم القطاع وحماية الحقوق وغيرها ووضعته ركيزة أساسية في تنفيذ مشاريعها، وبما فيها مبادرة اتحاد الملاك، مشيراً إلى أن “مُلاك” يرتقي بجودة حياة المواطن ويسهم في خلق بيئة سكنية جاذبة ومريحة وآمنة ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وينظم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، مؤكداً أن مسابقة أفضل اتحاد مُلّاك تبرز فكرة الوحدات ذات الملكية المشتركة وتخلق روح المنافسة بين الاتحادات وتدعم التطوير المستمر.

يشار إلى أن جائزة أفضل اتحاد مُلّاك التي كانت انطلاقتها من الرياض، ستواصل العمل على تعزيز البيئة العقارية ذات الملكية المشتركة من خلال تكريم أفضل اتحادات سكنية وتجارية في كل منطقة وفق معايير محددة، تتمثل في جوانب الأمن والسلامة، والمحافظة على الطاقة، وأيضاً إقامة الأنشطة الاجتماعية، حيث أن التقييم يجري من قِبل لجنة تتكون من ممثلي وزارة الإسكان، وتحصل الاتحادات الفائزة في كل منطقة على “جائزة أفضل اتحاد” نظير جهودها وإسهامها في مواكبة رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إيجاد مجتمع حيوي وفعّال.

يذكر أن برنامج ملاك التابع لوزارة الإسكان يضع ضمن من أولوياته تفعيل روابط المشاركة والتعايش في العقارات ذات الملكية المشتركة، للمساهمة في تحسين جودة الحياة وعكس أثر إيجابي بين الأفراد والمجتمع.