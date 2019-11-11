بالفيديو.. مشادة كلامية انتهت بالبصق بين سياسي عراقي وناشطة على الهواء

بغداد(صدى):

شهد برنامج ” العالم هذا المساء ” ، أمس الأحد ، نشوب مشادة كلامية بين السياسي العراقي المثير للجدل محمد علي نجاح الملقب بـ ”حجاج لندن“ ، ومؤيد لإيران والناشطة العراقية الدكتورة رنا خالد الباحثة في منتدى صنع السياسات في لندن .

حيث تبادل الطرفان الشتائم أثناء متاقشة الاحتجاجات في العراق على شاشة قناة ”بي بي سي“ العربية،كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي وضرب بالأحذية خارج الاستديو.

وبدأت المشادة الكلامية عندما قاطعت الدكتورة رنا خالد مداخلة السياسي محمد علي التي كان يتحدث فيها عن إصلاح قانون الانتخابات، مذكرة إياه بتغريدة نشرها يرد فيها مقولة الحجاج للتعامل مع المتظاهرين والمطالبة بقتلهم.

وقالت رنا خالد وهي منفعلة ”والله لولا احترامي للمشاهدين لكنت أسمعتك ما تستحقه يا حجاج لندن“. ورغم محاولات مقدم البرنامج احتواء وتهدئة الموقف إلا أن محاولاته باءت بالفشل، فاضطر إلى إنهاء الحلقة، ورغم ذلك استمر الضيفان في الاستديو بتبادل الشتائم حيث وصفت رنا خالد محمد علي بالجبان وبصقت عليه.