القبض على محتالين يجمعان الأموال بحجة التبرعات بمكة
تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لشرطة المعابدة بالعاصمة المقدسة من القبض على محتالين يجمعان الأموال بحجة توزيعهما على الفقراء والمحتاجين .
وفي التفاصيل ، فقد كان المحتالان ” وافدان من الجنسية البرماوية ” في حراج يجمعان الأموال بحجة التبرع بها للمحتاجين .
وعلى الفور ، تدخلت الشرطة ، وتم إلقاء القبض عليهما لجمع الأموال بزعم تبرعات بالمخالفة للأنظمة ، ويخضعان للتحقيق .
الجدير بالذكر أن النظام يحظر جمع التبرعات من قبل غير الجهات المنوطة بذلك منعاً لحالات النصب والإحتيال أو وصول الأموال لغير المستحقين .
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