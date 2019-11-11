القبض على محتالين يجمعان الأموال بحجة التبرعات بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لشرطة المعابدة بالعاصمة المقدسة من القبض على محتالين يجمعان الأموال بحجة توزيعهما على الفقراء والمحتاجين .

وفي التفاصيل ، فقد كان المحتالان ” وافدان من الجنسية البرماوية ” في حراج يجمعان الأموال بحجة التبرع بها للمحتاجين .

وعلى الفور ، تدخلت الشرطة ، وتم إلقاء القبض عليهما لجمع الأموال بزعم تبرعات بالمخالفة للأنظمة ، ويخضعان للتحقيق .

الجدير بالذكر أن النظام يحظر جمع التبرعات من قبل غير الجهات المنوطة بذلك منعاً لحالات النصب والإحتيال أو وصول الأموال لغير المستحقين .