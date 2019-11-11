بالفيديو.. نتائج اختبارات السيارة جيب شيروكي موديل 2019 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أعلنت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة على موقع تبادل الملفات “يوتيوب”، عن نتائج اختبارات السيارة جيب شيروكي موديل 2019 التي تنتمي لفئة الـSUV متعددة الاستخدامات.

وفشلت السيارة في الحصول على العلامة الكاملة، بالرغم من أدائها الجيد عند الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي بسرعة 50 كم/س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن السبب وراء فشل شيروكي الجديدة في تحقيق العلامة الكاملة بـ”خمس نجوم” إلى إخفاق أنظمة الأمان باختبار حماية المارة بالشكل اللازم عند الاصطدام بسرعة 60 كم/س، فضلًا عن افتقار النسخة التي تم اختبارها لبعض وسائل الحماية مثل وسائد الهواء لركبة الراكب الأمامي.

وبعد اصطدمت قوائم السيارة الجانبية بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وتم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كيلو متر في الساعة، حيث وصل معدل حماية وسائل الأمان للسائق والراكب الأمامي 80%، وركاب المقاعد الخلفية 78% ،وأنظمة المساعدة الأخرى 69%، في حين كان حماية السيارة للمارة هي الأقل حيث بلغ معدل الأداء 56%.