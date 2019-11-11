محافظ الدرعية يستقبل وفدا من مجمع إرادة للصحة النفسية لمناقشة معوقات العمل

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ محافظة الدرعية في مكتبه صباح أمس وفداً من مجمع إرادة (الأمل سابقاً) للصحة النفسية بالرياض ضم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني والمساعد للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور حسن بن رافع الشهري ومدير إدارة الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق الدكتور حسن بن احمد خبراني.

وأوضح الدكتور القحطاني أن الزيارة هدفت إلى إطلاع سمو محافظ الدرعية على آخر التطورات فيما يخص العمل بمنزل منتصف الطريق والجهود التي تبذل فيه لصالح المتعافين من الإدمان.

وأكد أن إدارة الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق بمحافظة الدرعية تحظى برعاية واهتمام سمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن لرسالته السامية في تخليص الأشخاص الذين ابتلوا بالإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ولديهم الرغبة في التعافي من هذا المرض لمساعدتهم للعودة لمجتمعهم أعضاء نافعين وإيجابيين، مبيناً أن من أوجه اهتمام سموه توجيهه بتخصيص قطعة أرض بدأت عليها أعمال إنشاء منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة بتبرع من شركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وذكر المدير التنفيذي للمجمع أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها إدارة المنزل والعاملين فيه لخدمة المتعافين، ومناقشة أبرز المعوقات التي تواجه العمل، مبينا أن الإدارة هي إحدى برامج التأهيل المقدمة في المجمع.

وأشار د. محمد القحطاني إلى أن إدارة منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة بمحافظة الدرعية استفاد من خدماتها على مدى خمس سنوات الماضية ٩٤٠٩ مراجعاً للرعاية اللاحقة، و ٩٢٥ نزيلاً تم تنويمهم في منزل منتصف الطريق، حيث قدمت لهم برامج متنوعة ساهمت في زيادة دافعيتهم للتعافي والحد من انتكاستهم، عن طريق نخبة من الكوادر الصحية في عدد من التخصصات.