بالصور.. صحة بيشة تنظم دورة تدريبية في إطار مشروع سلامة الأطفال

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للصحة المدرسية ببيشة ماجد عزيز الغامدي وبحضور مساعد مدير تعليم بيشة للشئون المدرسية محمد سعد جريه الدورة التدريبية لمشروع سلامة الاطفال.

ويأتي إنعقاد الدورة لتدريب المرشدات و المرشدين الصحيين في المدارس، كما ستناقش الدورة دور المرشد في تطبيق برامج ومبادرات الصحة المدرسية، وتوضيح مشروع سلامة الاطفال في ( المنزل – الطريق – المدرسة)، كما سيتم إلقاء محاضرة عن الإسعافات الأولية وتطبيق عملي، كما ستنعقد الدورة على مدى يومين.

يشار أن مشروع سلامة الأطفال هو مشروع ضمن مشاريع التحول الوطني ٢٠٢٠ لوزارة الصحة يهدف إلى تقليل نسبة الإصابات والحوادث عند الأطفال.

الهدف العام من البرنامج التقليل من نسبة الإصابات والحوادث بين الأطفال في السن المدرسي، والتوعية بأهمية السلامة المدرسية، وتدريب المرشدات والمرشدين الصحيين في المدارس على السلامة المدرسية وتعزيز دورهم الرقابي داخل المدرسة، وكذلك رفع وعي طالبات المرحلة الثانوية بإحتياطات السلامة من الإصابات.

وأيضاََ هذا البرنامج وضع للمرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس، وطالبات المرحلة الثانوية هم الفئة المستهدفة للتدريب، وأن العدد المستهدف للمرشدين والمرشدات يصل إلى ١٦٠ مرشد صحي، و ١٦٠ مرشدة صحية من داخل المدارس وسيتم تدريبهم من خلال توزيعهم على ٨ ورش تدريبية خلال شهر.

ومعايير إختيار المدارس الثانوية المستهدفة هي مدارس المرحلة الثانوية للبنات، والمدارس التي بها مرشدة صحية، وأن يكون عدد طالبات المرحلة الثانوية في المدرسة ٤٠ طالبة فأكثر.

وأوضح منسق المشروع عبدالله دحيم العامري أن البرنامج سيعمل على تدريب جميع المرشدين والمرشدات في المدارس بكل ما يخص سلامة الأطفال وأيضاً سيكون هناك دورات تستهدف الكوادر التربوية وذلك بسبيل النهوض بالمستوى الصحي والتعليمي للطلبة.

وأوضح بالشراكة مع التعليم ممثلاً بالصحة المدرسية، المبادرات ومعايير إختيار المرشد الصحي في المدارس وطرق التعامل مع الحالات المرضية الطارئة وسرعة الاستجابة لشكوى الطلاب ومرافقة الحالة الإسعافية إلى المستشفى إن دعت الحاجة.