بعد محاولته سرقة عمارة الحرمين.. الكشف عن العقوبات التي تنتظر الوافد التركي

نايف السالم(صدى):

كشف المحامي نادر بن هايل الروقي عن العقوبات التي تنتظر ” التركي ” ، الذي حاول سرقة بعض الآثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وعن ذلك، أوضح ” الروقي ” أن الوافد التركي خالف 3 أنظمة معمول بها في المملكة، مبينًا أنه يواجه عقوبات قد تصل في مجملها للسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف ريال.

وأضاف ” القانوني ” : ” العمل الإجرامي في هذه الحالة ينقسم إلى شقين؛ أولهما حُرمة المكان كون الجريمة وقعت بجوار بيت الله الحرام وعلى الأراضي المقدسة وتستوجب تشديد العقوبة شرعًا ” .

أما الشق الآخر أن الوافد خالف 3 أنظمة إلى جانب سلوكه المشين، وعدم مراعاة كونه أجنبيًّا وضيفًا في بلد مضياف كالمملكة.

وتابع: ” الوافد يواجه عقوبات تصل إلى السجن سنتين، والغرامة 200 ألف ريال وفق المادة (71) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وعقوبة السجن التي قد تصل لسنة والغرامة 100 ألف ريال وفق المادة (72) ” .

كما نصت المادة (83) على جزاء السجن والغرامة على الشروع؛ حتى لو لم يكن أكمل السرقة، مشيرًا إلى أن الجريمة وقعت على الأراضي المقدسة وبالقرب من المسجد الحرام والكعب