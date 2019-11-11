مقترح بتركيب كاميرات في أماكن إعداد الطعام بالمطاعم

علي القحطاني(صدى):

قدم عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي، مقترحًا للوقاية والحد من تلوث الطعام، مطالبًا بتركيب كاميرات مراقبة في أماكن إعداد الطعام داخل المطاعم.

وأوضح «الخالدي» أن تركيب الكاميرات في أماكن إعداد الطعام، يهدف إلى زيادة الدور الرقابي للحد من التلوث ونقل ما يدور في مكان إعداد الطعام من زوايا مختلفة عبر شاشات عرضة في صالة تناول المستهلك للطعام.

وأضاف أن هذه الخطوة المهمة ستزيد من نسبة الثقة لمرتادي المطاعم والبوفيهات حول ما يدور بداخلها وكيفية إعداد الأطعمة، لافتًا إلى أن تركيب الكاميرات سيعزز من تفعيل الرقابة الذاتية من خلال المستهلكين أنفسهم.