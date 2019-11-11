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فيديو مروع لثعبان أناكوندا شرس يتجول بحديقة منزل كيم كارداشيان

فيديو مروع لثعبان أناكوندا شرس يتجول بحديقة منزل كيم كارداشيان
متابعة- أميرة خالد(صدى):

نشرت كريس جينر والدة نجمة برنامج تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان، مقطع فيديو مروع ، لثعبان أناكوندا أخضر عملاق يبلغ طوله 15 قدمًا في الباحة الخلفية لمنزل كيم وهو حر طليق ، ما أثار صدمة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت كريس أثناء تصوير الفيديو: ”يجب علي أن أذهب للمنزل فهناك أناكوندا في منزل كيم“.

وأثار الفيديو حيرة المتابعين بشأن سر تواجد الأناكوندا في هذا المكان، مؤكدين خطورته خاصة إذا قام بالهجوم على أي شخص ، فالأناكوندا الخضراء تعتبر من أكثر الثعابين الشرسة في العالم .

وظهرت كريس في الفيديو وهي تقترب كثيرًا من الثعبان حتى يظهر بشكل واضح لمتابعيها الذين يبلغ عددهم 30.2 مليون متابع.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 48 دقيقة

جاي يبغى المؤخره

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