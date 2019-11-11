«حقوق الإنسان» تحذر من الإتجار بالأشخاص وتلاحق الإعلانات المخالفة

عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة حقوق الإنسان، من الإعلانات المخالفة التي تروج لبيع وتأجير وتنازل عن خدمات العمالة والتي تقع ضمن جريمة «الإتجار بالأشخاص» وهو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة استخدامه.

وأكدت الهيئة في بيان لها، على اتخاذ عدد من الإجراءات لملاحقة هذه الإعلانات، والتي تأتي ضمن ملاحقتها للممارسات التي تعطي مؤشرًا عن وجود جريمة الاتجار بالأشخاص.

كما أشارت إلى أنه من ضمن المؤشرات التي تدل على وجود ضحايا في جريمة «الإتجار بالأشخاص»، عدم السماح لهم بمغادرة محيط معين، وتعرضهم للعنف، وحصولهم على أجر زهيد، والعمل دون راحة، واحتجاز وثائقهم، ومحدودية اتصالهم بأسرهم، والعمل لأشخاص آخرين دون مقابل.

ونوهت الهيئة بما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومنها إصدار نظامًا خاصًا لمكافحته والتعريف بأشكاله وجزاءاته، المتضمنة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.

وتتمثل المؤشرات العامة لضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص في «العمل في محيط معين لا يسمح لهم بمغادرته، التعرض للعنف والإصابات نتيجة للتعرض للاعتداء، الحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر، العمل لساعات طويلة دون راحة أو أيام إجازة».

وأيضًا عدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائقهم أو احتجازهم لدى أشخاص آخرين، وأن يكون الاتصال بأسرهم محدود أو معدوم، ودفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد والعمل لأشخاص آخرين دون مقابل.