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استطلاع.. ماهية العقوبات التي يمكن تطبيقها على الشركات التي تتلاعب بأسعار السلع

استطلاع.. ماهية العقوبات التي يمكن تطبيقها على الشركات التي تتلاعب بأسعار السلع
عادل الحربي(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاعًا حول ماهية العقوبة التي يؤيد القارئ إقرارها على الشركات التي تتلاعب بأسعار ” السلع ” .

وجاءت نتجية الاستطلاع كالتالي:

• الغرامة: ٥% .

• التشهير: ٤%.

• سحب الترخيص: ٣%.

• جميع ما سبق: ٨٨%.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 2 ساعتين

إستطلاع رائع وجميل ، نعم هناك تلاعب في أسعار المنتجات ألتي تباع في مراكز بيع الملابس وخاصة المجمعات التجارية الكبرى والتي تكتظ ب أنواع كثيرة منها وللأسف الشديد وزارة التجارة لاترسل مراقبين يراقبون الأسعار ! فاانا استغرب لماذا اصحاب هذه المحلات يدبلون السعر عكس السعر ألي هو اشتراه به ! والسؤال المحير الذي لطالما شغل بالي ماهو المعيار القانوني او الحد الأقصى المسموح به في وضع السعر العادل لكسب الفائدة من المنتج لصاحب التجارة ! هل هناك قانون وضعته الدولة حفظها الله لكي يكون الإنسان على علم ب فائدة الطرف المستفيد من البيع ! لازم يوضع قانون ومعيار يؤكد فائدة النسبة المقدرة لكل قطعة بيع وشراء لكي يكون الإنسان على علم به ولايكون هناك غموض وتلاعب ب الأسعار وهذا أمر هام جداً ولازم يطبق لكي لايكون هناك تلاعب ب الأسعار ويكون العميل على علم ب السعر الحقيقي المراد شرائه.

[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلمة حق ولازم اقولها ، مراكز بيع المواد الغذائية الكبرى وإلي معروفة جدا هي لاتتلاعب ب الأسعار كلها فقط بعض المنتجات القليلة والله اعلم.

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