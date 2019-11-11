استطلاع.. ماهية العقوبات التي يمكن تطبيقها على الشركات التي تتلاعب بأسعار السلع

عادل الحربي(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاعًا حول ماهية العقوبة التي يؤيد القارئ إقرارها على الشركات التي تتلاعب بأسعار ” السلع ” .

وجاءت نتجية الاستطلاع كالتالي:

• الغرامة: ٥% .

• التشهير: ٤%.

• سحب الترخيص: ٣%.

• جميع ما سبق: ٨٨%.