استطلاع.. ماهية العقوبات التي يمكن تطبيقها على الشركات التي تتلاعب بأسعار السلع
أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاعًا حول ماهية العقوبة التي يؤيد القارئ إقرارها على الشركات التي تتلاعب بأسعار ” السلع ” .
وجاءت نتجية الاستطلاع كالتالي:
• الغرامة: ٥% .
• التشهير: ٤%.
• سحب الترخيص: ٣%.
• جميع ما سبق: ٨٨%.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 2 ساعتين
إستطلاع رائع وجميل ، نعم هناك تلاعب في أسعار المنتجات ألتي تباع في مراكز بيع الملابس وخاصة المجمعات التجارية الكبرى والتي تكتظ ب أنواع كثيرة منها وللأسف الشديد وزارة التجارة لاترسل مراقبين يراقبون الأسعار ! فاانا استغرب لماذا اصحاب هذه المحلات يدبلون السعر عكس السعر ألي هو اشتراه به ! والسؤال المحير الذي لطالما شغل بالي ماهو المعيار القانوني او الحد الأقصى المسموح به في وضع السعر العادل لكسب الفائدة من المنتج لصاحب التجارة ! هل هناك قانون وضعته الدولة حفظها الله لكي يكون الإنسان على علم ب فائدة الطرف المستفيد من البيع ! لازم يوضع قانون ومعيار يؤكد فائدة النسبة المقدرة لكل قطعة بيع وشراء لكي يكون الإنسان على علم به ولايكون هناك غموض وتلاعب ب الأسعار وهذا أمر هام جداً ولازم يطبق لكي لايكون هناك تلاعب ب الأسعار ويكون العميل على علم ب السعر الحقيقي المراد شرائه.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلمة حق ولازم اقولها ، مراكز بيع المواد الغذائية الكبرى وإلي معروفة جدا هي لاتتلاعب ب الأسعار كلها فقط بعض المنتجات القليلة والله اعلم.