صور عفوية نادرة لخادم الحرمين الشريفين مع أخيه الملك خالد
كشفت مجموعة من الصور النادرة عن لقطات عفوية تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الملك خالد بن عبد العزيز .
وأثارت الصور التي نشرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوها على نطاق واسع .
ونشرت المؤسسة الخيرية الصورة بالتزامن مع رعاية خادم الحرمين الشريفين اليوم حفل جائزة الملك خالد 2019 لتكريم الفائزين الأفراد أو الشركات أو المنظمات الغير ربحية والذين يقدمون إنجازات إجتماعية رائدة .
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