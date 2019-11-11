صور عفوية نادرة لخادم الحرمين الشريفين مع أخيه الملك خالد

نايف السالم(صدى):

كشفت مجموعة من الصور النادرة عن لقطات عفوية تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الملك خالد بن عبد العزيز .

وأثارت الصور التي نشرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوها على نطاق واسع .

ونشرت المؤسسة الخيرية الصورة بالتزامن مع رعاية خادم الحرمين الشريفين اليوم حفل جائزة الملك خالد 2019 لتكريم الفائزين الأفراد أو الشركات أو المنظمات الغير ربحية والذين يقدمون إنجازات إجتماعية رائدة .