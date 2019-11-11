فولكس فاجن تٌعيد أحياء «كورادو» بتصميم تخيلي مستوحى من جولف 8

متابعة- أميرة خالد(صدى):

مثل الكثير من السيارات الرائعة التي ظهرت في أوائل تسعينات القرن الماضي ، فقد اختفت فولكس فاجن كورادو في وقت مبكر جداً، حيث أنتجتها الشركة لمدة سبع سنوات فقط، بداية من 1988 إلى 1995، والآن قام مصممو Kolesa.ru بتخيل طريقة أحياء هذه السيارة حيث قدموا هذا التصميم التخيلي لكورادو الحديثة.

تستوحى هذه السيارة من فولكس فاجن جولف الجديدة، حيث حصلت على الكثير من سمات التصميم المميزة للسيارة الألمانية الأنيقة، بداية من الشبك السفلي الواسع والتصميم الجانبي الأنيق، وصولاً إلى مصابيح LED الخلفية المميزة، فإنها متأثرة بشكل كبير بجولف 8، ومن المثير للاهتمام أن التصميم التخيلي لم يحصل على المصابيح الأمامية لجولف 8.

يٌشار إلى أن قيام الشركة بالكشف عن سيارة كوراكو تستند إلى جولف 8 ليس أمراً بعيد المنال، فإنتاج كورادو باستخدام قاعدة عجلات A2 لتكون كوبيه بدفع أمامي يمكن أن تحصل على شعبية كبيرة للغاية اذا جاءت بهذا التصميم المحدث.