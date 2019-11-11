مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون 2019 يعلن عن جائزة «بصيرة» في عامها الثالث

حسين العلي(صدى):

أعلنت لجنة الأنشطة والفعاليات بمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون 2019 الذي ينعقد خلال الفترة من 20 ـ 23 نوفمبر بفندق ريتز كارلتون بجدة عن إطلاق جائزة “بصيرة” في نسختها الثالثة وتهدف إلى تكريم رواد المكفوفين من المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين وعمان والكويت والذين لديهم ابداعات واختراعات وخدمات إنسانية ورسائل مميزة وهادفة في الحياة ، وتقام فعاليات هذه الجائزة مساء الجمعة 22 نوفمبر على هامش فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون بجدة ومستشفى الحرس الوطني بجدة ممثلا بعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية فرع جدة وبالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومستشفى العيون بجدة ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وبمشاركة الاكاديمية الامريكية والمدرسة الاوروبية للعيون .

أوضح ذلك الدكتور سعود بن عبدالعزيز الجهني نائب ممثل الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية ورئيس لجنة الأنشطة والفعاليات بالمؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة ، مشيراً إلى أن الجائزة هي إحدى الفعاليات المصاحبة للمؤتمر والتي تشتمل على أمسية نجاحات في الظلام 3 وتستعرض سير ست شخصيات خليجية تم إختيارها بعناية ودقة من متميزي المكفوفين والمعاقين بصرياً_ والذين قدموا خدمة عظيمة للمجتمع_ وأوبريت عيون الخليج ، كما تستضيف أحد ضيوف الشرف الذين لهم دور مجتمعي في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة .

وأضاف “الجهني” أن هذه الجائزة تقدم للمعاقين بصرياً المتميزين من الذين قدموا خدمة ورسالة إنسانية ساهمت في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي ، مشيراً إلى طموحات اللجنة التنظيمية للجائزة لتكون نموذجاً متميزاً في تحقيق التميز الفكري والإبداعي والتعليمي للمعاقين بصرياً على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي .