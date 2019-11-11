تفاصيل الحالة الصحية لـ «جوميز» بعد إصابته في مواجهة أوراوا

طلال الغامدي(صدى):

أزاح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود، الستار عن الحالة الصحية للفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أوراوا الياباني.

وقال ” أباعود ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : “ الأسد جوميز بخير، والإصابة الذي تعرض لها أمام أوراوا طفيفة، ولا تدعو إلى القلق ” .

وكان ” جوميز ” قد تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول من مباراة الهلال وأوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتصر فيها ” الهلال ” بهدف مقابل لا شيء، ولكنه أصر على استكمال اللقاء حتى النهاية.