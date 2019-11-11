تفاصيل الحالة الصحية لـ «جوميز» بعد إصابته في مواجهة أوراوا
أزاح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود، الستار عن الحالة الصحية للفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أوراوا الياباني.
وقال ” أباعود ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : “ الأسد جوميز بخير، والإصابة الذي تعرض لها أمام أوراوا طفيفة، ولا تدعو إلى القلق ” .
وكان ” جوميز ” قد تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول من مباراة الهلال وأوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وانتصر فيها ” الهلال ” بهدف مقابل لا شيء، ولكنه أصر على استكمال اللقاء حتى النهاية.
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