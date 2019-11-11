بالفيديو.. مرابط بالحد الجنوبي تعليقا على فقد قدميه: «الله اللي خلقها والله اللي أخذها»

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو مرابط بالحد الجنوبي بعدما فقد قدميه وهو يدافع عن الوطن، حيث أكد المواطن أن عدد ممن قاموا بزيارته للاطمئنان عليه أنه بخير حال ولم يفكر في إصابته.

وأبان المواطن في إشارة إلى قدمه المبتورة:” هذي والله ما فكرت فيها، هذي ولا شيء، الله اللي خلقها الله اللي أخذها، أنا مبسوط وأنا في أكبر نعمة”.

وقام أصدقاء الجندي المصاب بتقديم دروع تذكارية، تقديراً لما قدمه فداءاً للوطن، بينما طلب الجندي منهم أن يجلسوا ويرتاحوا.