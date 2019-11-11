ماسك سحري لإزالة الهالات السوداء في 10 دقائق 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تبحث الكثير من السيدات عن الماسكات الطبيعية لإزالة الهالات السوداء في 10 دقائق، حيث أن معظمهن ينزعجن من الهالات السوداء، بسبب قلة النوم والإرهاق أو العوامل الوراثية.

ومن بين مكونات الماسك السحري: ملعقة صغيرة من عصير طماطم، ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وحول طريقة الأستخدام: يجب وضع عصير الطماطم على عصير الليمون ومزجهم جيدًا ثم وضع الخليط برفق على العينين، واتركيها لمدة 10 دقائق ثم شطفها بالماء والعيون مغلقة، ويجب تكرار هذا الماسك مرتين فى الأسبوع.