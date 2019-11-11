«سلاح» زيدان يعيد الإنتصارات لريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

أثار التغيير المفاجئ في آداء ريال مدريد وتفوقه في مبارتين متتاليتين على غالطة سراي التركي وإيبار ، حديث الصحافة الغربية حول سلاح زيدان وقراراته السحرية .

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية : بدأ زيدان بصنع توليفته الخاصة بهدوء دون تبرير، والفضل في ذلك (جزئيًا) يعود لغياب جيمس رودريغيز وغاريث بيل.

وتابعت : قرارات المدرب غيرت شكل الفريق ، تواجد فيدي في منتصف الميدان منح ريال مدريد الحِدَّة المفقودة، وتمكن كاسيميرو من تنفس الصعداء، ورغم مشاركته المستمرة، إلا أنه وجد في فالفيردي حليفًا مدّ له يد العون .

وتابعت : معهما استعاد كروس أفضل مستوياته، وحتى مودريتش الذي وجد في فالفيردي منافسًا شرسًا أصبح يخشى على مركزه ولذلك قدم في إيبورا إحدى أفضل مبارياته منذ أمد بعيد .

كما أثنت الصحف على قرارات “زيدان ” بالإستعانة بالنجم اليافع رودريغو ، وإجالسه على دكة البدلاء رغم تألقه لإعطاء الفرصة لفاسكيز ، وغيرها من القرارات .

وكان “زيدان ” قد واجه انتقادات حاده بداية الموسم ومطالب بالإستقالة حتى مبارتي غالطة سراي وإيبار اللتين أثبتتا جدارته .