«يوم العزاب» من احتفالية طلابية إلى حدث عالمي للتسوق

بكين(صدى):

تحتفل الصين اليوم الاثنين، بـ«يوم العزاب» والذي يوافق الـ11 من نوفمبر من كل عام، إذ تحول من مناسبة أطلقها طلاب الجامعات الصينية للاحتفال بعزوبيتهم إلى يوم عالمي للتسوق والتخفيضات التجارية.

وتم إطلاق هذا اليوم على غرار يوم «الجمعة السوداء» في الولايات المتحدة، خاصة بعد نجاحها بشكل كبير وتحوله إلى حدثًا عالميًا يضم تخفيضات تجارية هائلة، ليقرر متجر «علي بابا» الصيني إطلاق يوم مماثل ووقع اختياره على «يوم العزاب» لإطلاق تخفيضاته.

وقرر متجر «علي بابا» إطلاق حدث «يوم العزاب» للتسوق، وبعد فترة بدأت الشركة في الترويج له كحدث عالمي للتسوق حتى تحول إلى مهرجان التسوق العالمي، وشهد إقبالًا كثيفًا حتى تفوق على مبيعات يوم الجمعة السوداء.

وبدأت قصة يوم العزاب في الجامعات الصينية خلال التسعينيات؛ لاحتفال الطلبة بعزوبيتهم في مناسبة سنوية؛ بسبب تعرضهن لضغوط أسرية واجتماعية من أجل الزواج، حتى أصبح مقابلًا لـ«عيد الحب».