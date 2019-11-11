محمد السعران(صدى):

تنظم جمعية الاقتصاد السعودي، مساء الاثنين ٢٠١٩/١١/١١، محاضرة حول “مستقبل الاستثمار في تقنية البناء والتطوير العقاري” بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، بفندق إنتركونتيننتال الرياض.

ويشارك في المحاضرة الاستاذ مازن الداوود المشرف العام على التطوير العقاري والإسكان التنموي والتنظيم العقاري بوزارة الإسكان، والمهندس مهاب بنتن المشرف على تطوير وتحفيز قطاع التطوير العقاري وتقنية البناء بالوزارة.

وتتناول المحاضرة عدة محاور هي: قطاع الإسكان في المملكة ودور تقنية البناء في تحقيق مستهدفات الرؤية وأهداف هذه التقنيات ومزاياها وسلسلة القيمة الخاصة بالتطوير العقاري وتقنية البناء ومسارات الأعمال والعوائد من اعتماد المطورين على التقنية.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية واحدة من دول الشرق الأوسط الرائدة في تقنية البناء، حيث بدأت التحول في بناء المسكن ليكون ملائما للجيل الرابع الذي يعتمد التقنية ويقدم أفضل الحلول المواطن ويعمل على إتاحة المسكن للجميع.

وينتظر مستقبل تقنية البناء في المملكة الكثير، إذ يعد القطاع مفتوحا وخصبا لعمل جاد ودؤوب، ويعد هذا المجال مطوري العقارات وشركات البناء بالمزيد من الفرص الواعدة التي تسمح بنمو كبير ومرضي لشريحة واسعة من المستثمرين والشركات العاملة بالمجال.