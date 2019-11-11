لضمان استقرار السهم بعد الإدراج.. «أرامكو» تسمح لشركة مالية بشراء 15 % من أسهمها

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة أرامكو في نشرة الإصدار أمس ، عن تعيين شركة جولدمان ساكس العربية السعودية مديرا للاستقرار السعري لسهم الشركة ، لضمان استقرار سعر السهم في السوق خلال أول 30 يوما من إدراجه.

حيث يحق للبنك شراء 15 في المائة من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب بسعر الطرح النهائي ليتمكن من استخدامها لهذا الغرض ، وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لمدير الاستقرار السعري – إلى الحد الذي تسمح به التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية – تنفيذ عمليات الاستقرار السعري لغرض استقرار السعر السوقي للأسهم.

كما أكدت الشركة على تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5 في المائة “مليار سهم” كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد ، ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، بدون قيمة اسمية.

وذكرت الشركة في نشرة الإصدار، أن فترة اكتتاب الأفراد والمؤسسات تبدأ معا اعتبارا من 17 نوفمبر، وتنتهي في 28 من الشهر ذاته للأفراد، فيما تبدأ للمؤسسات المكتتبة 17 نوفمبر وتنتهي 4 ديسمبر المقبل ، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل.

وسيتم رد فائض الاكتتاب – إن وجد – في موعد أقصاه 12 ديسمبر 2019.