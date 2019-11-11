إيقاف الفنان آدم بتهمة الخطف والاعتداء 

دمشق(صدى):

رفعت الفنانة السورية إنجي خوري دعوى ضد الفنان آدم بتهمة الخطف والضرب، وبناء على ذلك أوقفت دورية لقوى الأمن الداخلي الفنان.

وتبين أن الفنانة السورية لم تتنازل عن دعواها ضده، بعكس ما أشيع، وبخلاف ما فعلته الفنانة اللبنانية قمر، ويأتي هذا التطور بعد أيام من مغادرة خوري إلى الإمارات عقب صدور قرار بترحيلها من لبنان إثر الحرب المشتعلة بينها وبين قمر.

ونفى آدم في السابق اتهام خوري له باختطافها، قائلا إنها هي من أتت إليه ولم يجبرها على الأمر، موضحا أنه لم يخطفها ولم يصطحبها عنوة إلى أي مكان.

يذكر أن خوري اتهمت في مقطع فيديو الفنان اللبناني بخطفها ونقلها إلى منطقة “صبرا” حيث احتجزها لمدة يومين اعتدى خلالهما عليها بالضرب، بحسب تعبيرها.