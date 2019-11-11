منع دخول المستحضرات الطبية عبر الإنترنت دون إذن مسبق
دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للنقل، لعدم استقبال أو توصيل الطرود إلى الأشخاص عبر الإنترنت أو البريد السريع، والخاصة ببعض منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي.
وأكدت على ضرورة أخذ موافقة مسبقة على الاستيراد من هيئة الغذاء والدواء، طبقًا للمادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وأخبرت الهيئة العامة للنقل، كافة الشركات ذات العلاقة، بعدم قبول أيٍّ من منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، دون أخذ الموافقات المسبقة.
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