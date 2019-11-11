منع دخول المستحضرات الطبية عبر الإنترنت دون إذن مسبق 

عادل الحربي(صدى):

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للنقل، لعدم ‏استقبال أو توصيل الطرود إلى الأشخاص عبر الإنترنت أو البريد ‏السريع، والخاصة ببعض منتجات الأدوية والمستحضرات ‏الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي.‏

وأكدت على ضرورة ‏أخذ موافقة مسبقة على الاستيراد من هيئة الغذاء والدواء، طبقًا للمادة ‏الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت ‏والمستحضرات الصيدلانية.‏

وأخبرت الهيئة العامة للنقل، كافة الشركات ذات العلاقة، ‏بعدم قبول أيٍّ من منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ‏والعشبية، دون أخذ الموافقات المسبقة.‏