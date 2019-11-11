حقوق الإنسان تتابع واقعة شكوى سيدة لتعرض أبنائها للتعنيف من قبل والدهم

نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنها تتباع مع الجهات المختصة استكمال الإجراءات النظامية ، بواقعة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تشكو تعرض أبنائها وبناتها للتعنيف من قِبل والدهم.

وكان تم تداول وسم بعنوان “أسما وعايلتها يتعرضوا للعنف” على “تويتر”، وانتشار فيديوهات لسيدة مطلقة بالمنطقة الشرقية تقول إن زوجها يقوم بتعنيف أبنائها باستمرار، وقَتل ابنها قبل عدة سنوات ولم يُعاقب، بينما عمّهم يهددها ويبتزها حال تصعيدها الموضوع.

وأضافت أن طليقها وأخاه أقدما قبل أسبوع على تعنيف بناتها، وقامت بإبلاغ وحدتي الحماية الاجتماعية في بيشة وعسير ولم تتخذا أي إجراء .