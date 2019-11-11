«مواطن» يقتل طليقته خنقا حتى الموت بمكة

نايف السالم(صدى):

شهدت العاصمة المقدّسة صباح اليوم حادثة قتل مروعة، راحت ضحيتها سيدة على يد طليقها الذي قتلها خنقهًا حتى الموت.

وعن تفاصيل الحادثة، قام ” المواطن ” بقتل طليقته داخل شقتها السكنية في حي العزيزية صباح اليوم.

وانتقلت الجهات الأمنية للموقع فور تلقيها البلاغ، ووجدوا شخصًا أمام مقر سكن طليقته، ويفيد بأنه قام بخنق طليقته حتى الموت.

وسلّم ” المتهم ” نفسه للجهات الأمنية، فيما تم طلب الهلال الأحمر الذي أكد بدوره وفاة المرأة.

وتواصل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة تحقيقها في الحادثة، وتم ضبط الجاني تميدًا لاستكمال إجراءات التحقيق.