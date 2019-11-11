سر عدم الترخيص لشركات طيران جديدة خلال الفترة المقبلة
يتنافس عدد من المستثمرين المحليين والأجانب للترخيص لهم بإنشاء شركات جديدة في قطاع الطيران الواعد بالمملكة ، فيما لا زال الأمر يخضع للدراسة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني .
وتوقع مسؤلون تأجيل الترخيص لشركات الطيران الجديدة في الوقت الحالي نظراً لتعدد شركات الطيران وعدم حاجة السوق .
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني أن الترخيص في الوقت الحالي لشركات جديدة قد يهدد السوق بالإغراق ويتسبب في وقوع خسائر في قطاع مهم وحيوي .
من ناحية أخرى ، تعكف الهيئة على تطوير البنية التحتية للمطارات عبر إنشاء مطارات جديدة منها مشروع إنشاء مطار القنفدة ، ومشروع تطوير مطار الباحة ، ومشروع إنشاء مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الجديد بجازان ، وغيرها من المشاريع .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 41 دقيقة
انشاء خط سكة حديد..ضباء الوجه املج ينبع مكة يستفيد منه الحجاج والمعتمرين من الشام ومصر..بدل باصات النقل وخطورتها وبطء سيرها.
حسن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة
اسوء جهة وشغلهم يمشي مثل السلحفاة اكبر مثال مطار جدة لم يفتتح رسميا إلى الآن وهو خالص له سنتين ومطار القنفذة اعتمد له خمس سنوات ولم ينفذ ؛ خذهم للوعود الكذابة واحتكار الطيران لفئة معينة من الشركات وعدم السماح للشركات المنافسة الأخرى ..