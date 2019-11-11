سر عدم الترخيص لشركات طيران جديدة خلال الفترة المقبلة

عادل الحربي(صدى):

يتنافس عدد من المستثمرين المحليين والأجانب للترخيص لهم بإنشاء شركات جديدة في قطاع الطيران الواعد بالمملكة ، فيما لا زال الأمر يخضع للدراسة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني .

وتوقع مسؤلون تأجيل الترخيص لشركات الطيران الجديدة في الوقت الحالي نظراً لتعدد شركات الطيران وعدم حاجة السوق .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني أن الترخيص في الوقت الحالي لشركات جديدة قد يهدد السوق بالإغراق ويتسبب في وقوع خسائر في قطاع مهم وحيوي .

من ناحية أخرى ، تعكف الهيئة على تطوير البنية التحتية للمطارات عبر إنشاء مطارات جديدة منها مشروع إنشاء مطار القنفدة ، ومشروع تطوير مطار الباحة ، ومشروع إنشاء مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الجديد بجازان ، وغيرها من المشاريع .