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وزير النفط الإيراني يكذب «روحاني» ويكشف حقيقة ترويجه لحقل نفطي جديد

وزير النفط الإيراني يكذب «روحاني» ويكشف حقيقة ترويجه لحقل نفطي جديد
طهران(صدى):

أثارت الحكومة الإيرانية الدهشة في سوق النفط بتصريحاتها المتضاربة ، إذ أكد وزير النفط الإيراني اليوم الإثنين أن حقل النفط الجديد الذي روج له الرئيس الإيراني حسن روحاني ، لن يضيف للإحتياطي النفطي لإيران سوى 22 برميل فقط.

وأثار التصريح موجة من الإنتقاد لـ”روحاني ” الذي حاول المبالغة والتمجيد على خلاف الواقع ، وأعلن مؤخراً أن الحقل الجديد سيضيف 53 برميل للإحتياطي الإيراني .

ويأتي هذا في محاولنه تحسين صورة الإقتصاد الإيراني أمام الشعب في ظل معاناته وتراجع مؤشرات الإقتصاد بسبب السياسات الخاطئة والعقوبات الأمريكية إثر إختراق الإتفاق النووي .


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