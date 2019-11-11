وزير النفط الإيراني يكذب «روحاني» ويكشف حقيقة ترويجه لحقل نفطي جديد

طهران(صدى):

أثارت الحكومة الإيرانية الدهشة في سوق النفط بتصريحاتها المتضاربة ، إذ أكد وزير النفط الإيراني اليوم الإثنين أن حقل النفط الجديد الذي روج له الرئيس الإيراني حسن روحاني ، لن يضيف للإحتياطي النفطي لإيران سوى 22 برميل فقط.

وأثار التصريح موجة من الإنتقاد لـ”روحاني ” الذي حاول المبالغة والتمجيد على خلاف الواقع ، وأعلن مؤخراً أن الحقل الجديد سيضيف 53 برميل للإحتياطي الإيراني .

ويأتي هذا في محاولنه تحسين صورة الإقتصاد الإيراني أمام الشعب في ظل معاناته وتراجع مؤشرات الإقتصاد بسبب السياسات الخاطئة والعقوبات الأمريكية إثر إختراق الإتفاق النووي .