شاشات إلكترونية لاصقة تغزو الأسواق قريبا
نجح علماء صينيون في التوصل لإختراع ثوري لشاشات إلكترونية مرنة يمكن تثبيتها على بشرة الإنسان على غرار “الوشم ” .
وسيغني هذا الإختراع عن إرتداء الساعات أو النظر بالجوالات أو أي شاشة إلكترونية أو الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء .
كما يمكن استخدام الشاشة الرقيقة اللاصقة بدلاً عن زراعة الشرائح أو الأدوات الدقيقة بالجلد أو تحت البشرة ، كما يسمح بمراقبة معدل نبض القلب وضغط الدم ومستويات السكر والأكسجين في سابقة فريدة للمرضى والرياضيين .
ولا يوجد أي مخاوف من التأثير الكهربائي على الجسم ، حيث أن الجهد الكهربائي منخفض للغاية وآمن ، كما أنه يولد القليل من الحرارة المهدرة التي لا تتجاوز 45 درجة مئوية .
وحقق الإبتكار نجاح كبير ومن المعتقد أنه سيتم إعتماده وغزوه للأسواق قريباً .
اترك تعليقاً