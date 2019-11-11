ليدي غاغا تكشف عن الأذى الذي تعرّضت له بلطف

واشنطن(صدى):

أوضحت الفنانة العالمية ليدي غاغا أنها أدركت وبعد مرور عشر سنوات مهمتها في العالم ومسؤوليتها تجاه الإنسانية وأولئك الذين يتابعونها، وأن حياتها المهنية تطوّرت.

واعتبرت غاغا نفسها من الأشرار اللطفاء، قائلة: “من المعروف أنني متمردة، لذلك اعتبر أن كل ما أفعله الآن في مهنتي هو تمرد على كل الأشياء غير اللطيفة التي أراها في العالم، فاللطف هو الذي يشفي الناس، ويجمعنا ويبقينا بصحة جيدة”.

ولفتت غاغا:” لقد أدركت مبكرًا أن تأثيري كان المساعدة على تحرير الناس من خلال اللطف، وخاصةً في مجال الصحة العقلية”.

وحول ردِّ الأذى الذي تعرّضت له بلطف، أوضحت غاغا أن والدتها علمتها كيف تتعامل بلطافة مع الناس، خصوصًا عندما كانت تتعرّض للتنمر والتخويف في المدرسة، كانت تخبرها والدتها “اقتليهم بلطف”.

وتابعت غاغا: “القتل هي طريقة عدوانية، ولكن ما كانت تعنيه هو (لا تقاتلي النار بالنار، حاربي النار بالماء)”.