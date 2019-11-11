«يمنع الغرباء».. تحديث جديد لـ «خرائط جوجل»

وكالات(صدى):

دشنت شركة ” جوجل ” الأمريكية تحديثًا جديدًا لخرائطها ” جوجل مابس ” ، والتي تسمح لأول مرة بمنع الغرباء من الاطلاع على نشاطك عبر التطبيق.

وتفصيلآ، سيسمح ” جوجل مابس ” لأول مرة للمستخدم بإدارة ملفه الشخصي، وسيتمكن المستخدم

من خلال التقنية الجديدة من الحصول على إمكانية وضع اسمه وصورته وبياناته الشخصية.

وسُيتح “خرائط جوجل” للمستخدم أيضًا التحكم في إعدادات حسابه الشخصي، ومَن يمكنه معرفة تفاصيل ملفه الشخصي من الشركات التي تتابع نشاطه عبر تطبيق التعرف على المواقع الجغرافية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح التحديث بصورة كاملة عبر نظام تشغيل ” أندرويد ” ، حيث وعدت ” جوجل ” أن تطرح تحديثًا مخصصًا لنظام تشغيل ” آي أو إس ” في وقت لاحق.