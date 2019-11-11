مسؤول إيراني يطالب بسجن «روحاني» بسبب قضايا فساد
كشف جليل محبي، سكرتير هيئة ما يسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية، أن رئيس الجمهورية حسن روحاني يجب سجنه؛ لصمته عن قضايا فساد وقعت في الحكومة ولم يكشف عنها.
وعن ذلك، أوضح ” محبي ” وهو يشير إلى خطاب ألقاه ” روحاني ” أن رئيس إيران ذكر الجرائم التي وقعت في الحكومة والتي التزم الصمت عنها حتى الآن.
وأضاف ” محبي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بموجب قانون الإجراءات الجنائية، يجب على مكتب النائب العام إعلان جريمة ضد الرئيس ” .
وكان ” روحاني ” قد شن أمس الأحد في خطابٍ بمحافظة يزد وسط البلاد، هجومًا عنيفًا على القضاء.
كما أشار إلى وجود عمليات فساد كبيرة ارتكبت في عهد سلفه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لم تتخذ السلطات المختصة أي إجراءات بحقها.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة
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