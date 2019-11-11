عيادات مركز الملك سلمان بالزعتري تنهي استعداداتها لإقامة ورشة تثقيفة حول مرض السكري

محمد السعران(صدى):

انهت عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية في مخيم الزعتري استعدادتها لإقامة ورشة تثقيفية وتوعوية للأشقاء السوريين حول مرض السكري والتي سوف تقام بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكري الذي يصادف يوم الخميس الموافق 14/11/2019م .

حيث عملت الكوادر الطبية في العيادات على وضع خطة العمل لهذه الورشة وتحديد الموضوعات والجوانب التي سوف يتم عرضها خلال هذه الورشة والتي تهدف الى زيادة الوعي العام حول مرض السكري لدى الاشقاء السوريين المصابين بهذا المرض في المخيم وبيان الاعراض والعلامات المرتبطة بهذا المرض المزمن، وتقديم شرح مفصل حول الاجراءات الطبية الوقائية والعلاجية التي يجب مراعاتها بالإضافة الى بيان أخر المستجدات العلمية في علاج هذا المرض والوقاية منه .

الجدير بالذكر أن العيادات تعتبر من اكثر المراكز الصحية في مخيم الزعتري استقبالاً للمراجعين بشكل عام ومراجعي الامراض المزمنة بشكل خاص من مرضى الضغط والسكري والصرع وخلافه .