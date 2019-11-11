  • الإثنين 11

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. معلم يهتك عرض تلميذته أثناء درس خصوصي

معلم يهتك عرض تلميذته أثناء درس خصوصي

معلم يهتك عرض تلميذته أثناء درس خصوصي
أبوظبي(صدى):

أثارت جريمة أخلاقية مشينة الرأي العام الإماراتي بعدما أقدم معلم على هتك عرض تلميذته التي لم تتجاوز 14 عام بالإكراه .

وفي التفاصيل ، فقد اعتدى معلم آسيوي الجنسية على التلميذة أثناء الدرس الخصوصي دون رضاها ، وعندما علمت أسرة المجنى عليها بالواقعة تم إبلاغ الشرطة .

ولم يتمكن الجاني من الهرب ، وكشفت تحقيقات الشرطة أنه متورط بتهمة مزاولة نشاط تجاري بلا ترخيص بجانب جريمةالإغتصاب .

وخضع المجرم للمحاكمة وتمت معاقبته بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 40 ألف درهم عن الجريمة الثانية بعد الإستئاف .

أما جريمة الإغتصاب فتم حجز دعواها للحكم في جلسة سرية وذلك لعقد إحدى جلسات المحاكمة علانية بالمخالفة لجرائم العرض وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وإبعاده عن الدولة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 86774 ] نشر منذ 1 ساعة

يستاهل مايحكم عليه ..

[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 1 ساعة

عجبي اقفل الباب
على البنقالي والمزه
وأقول يا ويل حالي هتك
عرضها
طبيعي يهتكه ويحملها بعد
ولا عزاء لكل قمامه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *