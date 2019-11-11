معلم يهتك عرض تلميذته أثناء درس خصوصي
أثارت جريمة أخلاقية مشينة الرأي العام الإماراتي بعدما أقدم معلم على هتك عرض تلميذته التي لم تتجاوز 14 عام بالإكراه .
وفي التفاصيل ، فقد اعتدى معلم آسيوي الجنسية على التلميذة أثناء الدرس الخصوصي دون رضاها ، وعندما علمت أسرة المجنى عليها بالواقعة تم إبلاغ الشرطة .
ولم يتمكن الجاني من الهرب ، وكشفت تحقيقات الشرطة أنه متورط بتهمة مزاولة نشاط تجاري بلا ترخيص بجانب جريمةالإغتصاب .
وخضع المجرم للمحاكمة وتمت معاقبته بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 40 ألف درهم عن الجريمة الثانية بعد الإستئاف .
أما جريمة الإغتصاب فتم حجز دعواها للحكم في جلسة سرية وذلك لعقد إحدى جلسات المحاكمة علانية بالمخالفة لجرائم العرض وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وإبعاده عن الدولة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86774 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل مايحكم عليه ..
فيصل[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 1 ساعة
عجبي اقفل الباب
على البنقالي والمزه
وأقول يا ويل حالي هتك
عرضها
طبيعي يهتكه ويحملها بعد
ولا عزاء لكل قمامه