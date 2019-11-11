معلم يهتك عرض تلميذته أثناء درس خصوصي

أبوظبي(صدى):

أثارت جريمة أخلاقية مشينة الرأي العام الإماراتي بعدما أقدم معلم على هتك عرض تلميذته التي لم تتجاوز 14 عام بالإكراه .

وفي التفاصيل ، فقد اعتدى معلم آسيوي الجنسية على التلميذة أثناء الدرس الخصوصي دون رضاها ، وعندما علمت أسرة المجنى عليها بالواقعة تم إبلاغ الشرطة .

ولم يتمكن الجاني من الهرب ، وكشفت تحقيقات الشرطة أنه متورط بتهمة مزاولة نشاط تجاري بلا ترخيص بجانب جريمةالإغتصاب .

وخضع المجرم للمحاكمة وتمت معاقبته بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 40 ألف درهم عن الجريمة الثانية بعد الإستئاف .

أما جريمة الإغتصاب فتم حجز دعواها للحكم في جلسة سرية وذلك لعقد إحدى جلسات المحاكمة علانية بالمخالفة لجرائم العرض وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وإبعاده عن الدولة .