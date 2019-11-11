أمانة عسير تدشن إدخال الفرص الاستثمارية المؤقتة

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إدخال الفرص الاستثمارية المؤقتة لجميع المواقع الاستثمارية المطروحة للتأجير المؤقت ، و التي أعدتها وكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات بالأمانة ، حيث وصل عدد الفرص المطروحة على هذه المنصة حوالي 40 فرصة استثمارية.

من جانبه أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه المنصة سيكون لها اثراً إيجابياً في التوسع الاستثماري للمهرجانات والفعاليات بالمنطقة حيث سيتمكن المستثمرين من الشراء مباشرة عن طريق منصة “فرص” للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية المطروحة.

وعن إمكانية زيادة هذه الفرص أكد الحميدي على أن المواسم المتعددة التي تشهدها منطقة عسير سيكون لها أثراً كبيراً في فتح المجال أمام زيادة هذه الفرص وخصوصاً المناطق الساحلية والمواقع السياحية.

مبينا أن المنصة تعمل وفقا لاستراتيجية معينة تهدف إلى الاستفادة المثلى من الفعاليات والمهرجانات لدعم الشباب ورواد الاعمال وإتاحة الفرص أمامهم للاستثمارات السريعة ، التي تحقق عوائد اقتصادية مجدية .

منوهاً أن ذلك يأتي ضمن سعي أمانة عسير إلى تيسير حصول المستفيدين للوصول إلى هذه المواقع بهدف تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.

لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية الإلكترونية تعتبر وسيلة الاتصال الرئيسية التي من خلالها يمكن للمستثمر الاطلاع ومتابعتها في منطقة عسير ، ومن ثم المشاركة فيها وتتمثل في استثمار المواقع الهامة على المدى القصير، كما أن لها دوراً هاماً في كونها حلقة الاتصال بين الأمانة وجميع المستثمرين وعرض فرص التأجير لأغراض مؤقتة بعد تقدير قيمتها من قبل لجان الاستثمار .

يذكر أنه قد تم إطلاق خاصية التأجير لأغراض مؤقتة من خلال بوابة الاستثمار البلدي ” فرص” على الموقع الإلكتروني كما انه متوفر كتطبيق للأجهزة الذكية في متاجر أبل وأندرويد.