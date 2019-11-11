تحديث جديد يجعل الهاتف طوق نجاة للأسرة والأطفال في الشتاء

وكالات(صدى):

أطلق تطبيق “ويذر شانل” لمتابعة الأرصاد الجوية، تحديثًا ثوريًّا يعتبر “طوق نجاة” لمستخدم الهاتف ولأطفاله.

وتبين أن تحديث “ويذر شانل”، يسمح بتقديم خدمة، تعد طوق نجاة للشخص وأسرته في فصل الشتاء، حيث أن التطبيق الموجود على نظاميْ تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، سيحذّر من قدوم مَواسم الإصابة بالأنفلونزا، والتي قد تتسبب في مرض البعض.

وحملت التقنية الجديدة بالتطبيق مسمى “تنبيهات الأنفلونزا”، التي تَستخدم مستشعرات لتحديد التوقيت الذي تزداد فرص الإصابة بالأنفلونزا؛ لتقديم تنبيهات إلى المستخدمين لأخذ حذرهم؛ إما باستخدام عقاقير معينة أو تغيير نمط اللبس، أو حتى الحرص على عدم الخروج في الشوارع والأماكن المفتوحة.

ويتنبأ التطبيق بمدة انتشار الأنفلونزا حتى 15 يومًا، كما يقدم عددًا من التنبيهات الأساسية، حول موسم الإصابة بالأنفلونزا، ومتى يتفشى المرض بصورة أكبر، وتصبح الأجواء مليئة بنواقل الفيروسات بصورة أكبر.